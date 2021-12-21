Архангельск почтил союзников по антигитлеровской коалиции

В столице Поморья сегодня почтили память участников Северных конвоев. Семеро англичан отдавших свои жизни за Победу над нацизмом навсегда нашли упокоение на Кузнечевском кладбище в Архангельске.
Четверо летчиков и трое моряков. Самому молодому – не было и 20 лет, самому старшему – 32. Далекая и такая непонятная тогда северная Россия стала местом их последнего пристанища. «Second port» - «Второй дом» так называли моряки из стран антигитлеровской коалиции Архангельск в 1941-45 годах. Для тысяч из них могилой стали суровые моря Ледовитого океана.
- Сегодня, когда в некоторых европейских странах разрушают памятники советским солдатам, когда ряд политиков забывают о том, что именно Советский Союз внес решающий вклад в Победу во Второй мировой войне, нам очень важно напомнить о том, что 77 лет назад мы были союзниками в борьбе с нацизмом. Наши деды и прадеды плечом к плечу сражались с фашизмом. Именно поэтому мы ежегодно вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашей головой, - говорит председатель Клуба «Братство Северных конвоев» Сергей Терентьев.
В церемонии приняли участие активисты Клуба «Братство Северных конвоев», руководитель проекта «Архангельск в войне» Дмитрий Акишев, директор Северного морского музея Евгений Тенетов, потомки участников Битвы за Арктику.
Затем вместе с членами Совета ветеранов Северного флота и Юнармии цветы были возложены к памятникам Юнгам СФ и монументу «Участникам Северных конвоев 1941-45 гг.» на набережной Северной Двины в районе пл. Мира.
Напомним, что 9 мая 2-я отдельная рота Бессмертного полка в Архангельске в этом году вновь станет особым – Бессмертным экипажем Северных конвоев. Формирование 2-й роты будет происходить с 9.00 до 10.00 на пл. Профсоюзов (на проезжей части напротив Дворца спорта). Обращаем внимание, что в 10 часов начнется праздничный митинг и парад войск Архангельского гарнизона. Всех участников Бессмертного экипажа просят прийти на пл. Профсоюзов до этого времени.
Увидеть колонну будет просто – во главе нее юнги и кадеты несут большой – 14 метров - плакат с надписью «Бессмертный экипаж – Архангельск»!!!В составе колонны портреты героев Битвы за Арктику пронесут курсанты Арктического морского института имени капитана Воронина, кадеты Архангельского морского корпуса, юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг, студенты Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ и Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова. В строю «Бессмертного экипажа» пройдут ветераны Северного флота, Северного морского пароходства, Архангельского морского порта, Тралового флота.К «Бессмертному экипажу» могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу!
Прямая трансляция митинга, парада и шествия «Бессмертного полка» пройдет на телеканале «Регион29» при поддержке Группы Аквилон. Около 2 тыс. портретов для акции было изготовлено для архангелогородцев бесплатно за счет компании.