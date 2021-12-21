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Знаменитый вельский кедр может положить начало целой аллее как памяти о войне

В небольшом городе Архангельской области Вельске родные ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Беляева просят экологов не допустить вырубки кедра, который был посажен 66 лет назад.

По словам жительницы дома на улице Дзержинского, саженец с войны привез ее дед-фронтовик. Сейчас кедр - 7 метров высотой. Дерево стало символом исторической памяти не только для родных ветерана, но и для всех жителей этого района. Поэтому, когда местные власти сообщили, что кедр в рамках благоустройства улицы придется вырубить, горожане обратились за помощью к экологам с просьбой не допустить этого.

 - Уникальное дерево, конечно же, нужно сохранить, - считает генеральный директор АНО «Сад памяти», эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко. – В ближайшее время мы встречаемся с родными Александра Ивановича Беляева, чтобы обсудить судьбу кедра. Для местных властей у нас уже есть предложение не только сохранить растение, но и высадить кедровую аллею в память героев Великой Отечественной войны.

 Кедр находится в центре дороги, которую, согласно генплану, нужно заасфальтировать в рамках благоустройство частного сектора Вельска. На сегодняшний день у чиновников есть два варианта развития: срубить дерево и пересадить его.

 - Но пересадка взрослого дерева с мощной корневой системой – дело сложное, - говорит депутат Государственной думы Ольга Занко. – Родные опасаются, что таким образом на новом месте кедр может погибнуть. Необходимо планомерно подойти к решению этого вопроса и до заключения экспертов не принимать решительных действий.

 Вполне возможно, что, если комиссия примет решение сохранить историческое дерево, то дорогу благоустроят только до того участка, где растет дерево. Сейчас экспертам и властям предстоит проверить все факты и обсудить на высшем уровне все возможные варианты сохранения кедра и высадки аллеи славы в память героев войны.   

08 май 10:31 | : Будни

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