"Единая Россия" призывает спасти Вельский кедр от поругания

Общественный резонанс вызвала история с благоустройством улицы Дзержинского в Вельске. Практически посередине предполагаемой дороги расположен семиметровый кедр, который имеет важное значение, для жительницы ближайшего дома. По её словам, этот кедр ещё саженцем привёз с фронта её дедушка-ветеран Александр Иванович Беляев.
Мнение женщины поддержали и жители соседних домов, для которых кедр стал символом исторической памяти. Многие люди высказали несогласие не только насчёт вырубки, но и потенциальной пересадки дерева на другое место. Они считают, что это несомненно приведёт к гибели 66-летнего дерева.
Чтобы прояснить дальнейшую судьбу кедра, секретарь Вельского отделения «Единой России», Заместитель председателя Собрания депутатов Вельского района Павел Боровиков встретился с главой Вельска Дмитрием Ежовым.
По словам главы города, переживания людей вызвала процедура разметки территории для дальнейшего благоустройства. В ходе работ выяснилось, что кедр попал в зону асфальтирования подъездных путей к частному сектору. Местные жители решили, что раз дерево мешает планам администрации, то его непременно должны спилить.
«Дело в том, что речи о вырубке этого кедра никогда не было. Наша принципиальная позиция – это дерево необходимо сохранить, но мы пока что не знаем, каким способом это лучше сделать. В настоящее время у нас есть два потенциальных пути – внести изменения в проект или пересадить кедр в другое место. При этом, жители и родственники ветерана настаивают, чтобы кедр не трогать и внести изменения в проект. Они уверены, что пересадка, несомненно, приведёт к гибели», - рассказал Дмитрий Ежов.
Градоначальник отметил, что администрация города обратилась за компетентной консультацией к Вологодским специалистам из компании ООО «СХП Цветы», у которых есть опыт пересадки крупных деревьев. В ближайшее время они проведут осмотр кедра и с профессиональной точки зрения дадут заключение, можно ли его пересаживать. Параллельно с этим проектировщики прорабатывают альтернативные варианты проведения благоустройства, чтобы это не повредило корневой системе дерева.
«В настоящее время должны начаться работы по своду аварийных деревьев и кустарника на территории благоустройства. При этом кедр никто не будет трогать до тех пор, пока у нас не заключений от специалистов. Если вдруг окажется что нельзя ни изменить проект, ни пересадить кедр, то скорее всего доведём благоустройство до кедра, а дальше не будем асфальтировать. Полученную экономию средств перераспределим на другие цели», - пояснил Дмитрий Ежов.
Мнение главы города поддержал секретарь местного отделения «Единой России» Павел Боровиков. Он отметил, что необходимо найти возможность, чтобы защитить кедр, который имеет историческое значение. Однако он обратил внимание на тот факт, что проект благоустройства существует уже год, прошёл все необходимые экспертизы и общественные слушания. Однако, про историю с кедром, который посадил ветеран, стало известно только сейчас.
«Я считаю, что необходимо тщательно проверить все факты относительно этой истории. Желательно пригласить лесопатолога, который сможет определить возраст данного кедра. Чтобы подтвердить, был ли он высажен 66 лет назад или же его возраст значительно младше. Не хочется ни на кого наговаривать, но любой человек может указать на дерево и сказать, что его посадил родственник-ветеран. Нужно удостовериться, что оно на самом деле так», - отметил Павел Боровиков.
Кроме того, глава Вельска выразил предположение, что за историей с кедром могут скрываться достаточно корыстные интересы местного предпринимателя, который планирует сделать из частного дома магазин. Для удобства подъезда к торговой точке, он неоднократно выходил с инициативой сделать сквозной проезд. Мол, тогда не придётся пересаживать кедр. Однако такие изменения будут являться нарушением норм градостроительства.
В ближайшее время будут проведены все необходимые процедуры для определения дальнейшей судьбы кедра. Также планируется выездное совещание на месте планируемого благоустройство. Данный вопрос находится на контроле у Вельского местного отделения «Единой России».