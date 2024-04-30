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Архангельский священник подарил родной школе икону праведного отрока

    Настоятель Александро-Невского храма областной столицы священник Олег Тряпицын встретился с исполняющей обязанности директора архангельской школы № 30 Натальей Барабановой.

    «В знак пастырского благословения отец Олег вручил икону святого праведного отрока Артемия, книги, а также поздравление со святым и всеспасительным днем Пасхи Христовой, — сообщается на приходской странице в соцсети. — Школа № 30 для отца Олега дорога тем, что он в ней учился. Остались добрые, теплые воспоминания и благодарность педагогам».

    Отец Олег напомнил Наталье Барабановой, что 2024 год в Александро-Невском храме решили посвятить праведному отроку Артемию Веркольскому и всем святым отрокам. Работы детей на эту тематику — исследования, доклады, презентации, эссе, рисунки — будут приниматься в течении 2024 года по электронной почте: ANevskogoXram@gmail.com (с указанием контактного телефона). Также работы можно принести в храм. Награждения будут приурочены к православным праздникам и событиям.

    Ниже приводим краткое житие святого.

    Артемий, сын благочестивых родителей Космы и Аполлинарии, родился в Верколе Архангельской губернии в 1532 году.

    Воспитанный в страхе Божием, он с пяти лет уже начал чуждаться свойственных детям привычек, не любил детских игр, был тих, кроток, богобоязнен, послушен родителям, прилежно помогал своему отцу в его крестьянских работах.

    Однажды в 12-летнем возрасте святой Артемий пошел с отцом на поле. Неожиданно ударил гром, и отрок пал мертвым. Крестьяне сочли случившееся за гнев Божий, поэтому тело отрока оставили непогребенным в пустынном месте в сосновом лесу. Произошло это 23 июня (по новому стилю – 6 июля) 1544 года.

    Спустя 33 года по смерти праведного Артемия по необычному свету над лесом было обретено забытое всеми нетленное тело отрока. Тогда крестьяне перенесли тело праведного Артемия и положили его на паперти церкви святителя Николая. Бог прославил мощи праведника чудесами. Составленная опись исцелений была доставлена митрополиту Макарию в Великий Новгород, который «после свидетельства» на другой год прислал «сотворенное празднество праведному Артемию полный праздник: стихиры и славники, и литею, и стиховну, и тропарь, и кондак, и икос, и светилен, и хвалитны и розпев под знаменем».

    По молитвам святого получали исцеление многие больные. Благодарные почитатели святого отрока перенесли мощи с паперти храма в особый придел, устроенный в 1584 году.

    Кеврольский и Мезенский воевода Афанасий Пашков в благодарность за исцеление своего сына в 1645 году основал Артемиево-Веркольский монастырь — построил храм и несколько келий для монахов. В 1619 году мощи святого Артемия были освидетельствованы и перенесены в новый храм.

    В 1650 году царь Алексей Михайлович и его сестра царевна Ирина прислали в монастырь богатые дары.

    Напомним, праведный отрок входит в Собор святых Архангельской митрополии. 

21 май 09:12 | : Будни / Верую

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