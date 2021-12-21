Курсанты Арктического морского института пройдут в первых рядах «Бессмертного полка»

7 лет назад в городе воинской славы Архангельске в составе «Бессмертного полка» была впервые сформирована отдельная рота – «Бессмертный экипаж» Северных конвоев. У истоков общественного проекта стояли сотрудники и курсанты Арктического морского института им. капитана В. Воронина.
Сегодня АМИ является филиалом Государственного университета морского и речного флота им. С. Макарова. Руководство ведущего российского морского вуза всецело поддерживает проекты, по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. 5 мая в Санкт-Петербурге, в колледже ГУМиРФ состоялось открытие историко-патриотического комплекса «Северные конвои». В экспозиции представлены 305 экспонатов, в том числе и переданные родственниками участников конвоев. Среди них – реликвии семьи Патрушевых, переданные музею семьей председателя Совета Безопасности РФ Виктора Патрушева. Его отец – Платон Игнатьевич, участник обороны Ленинграда, с 1944 года воевал на Северном флоте, заместитель командира по политчасти эсминца «Деятельный», который провел 11 конвойных операций в Баренцевом и Белом морях.
- Наш вуз выступает ведущим центром сохранения и изучения подвига Полярных конвоев в годы Великой Отечественной Войны. Открывшийся историко-патриотический комплекс «Северные конвои» – очередное подтверждение важной миссии университета. 9 мая мы благодарим ветеранов за тот огромный вклад, который они внесли в дело сохранения мира. Мы склоняем головы перед памятью ушедшего поколения воинов-победителей - сотрудников, курсантов и студентов вуза. Особые поздравления сегодня – нашим дорогим ветеранам морской и речной отрасли. Они обеспечивали функционирование и развитие системы водного транспорта в тяжелые военные годы, непростое послевоенное время. «Бессмертный полк» - это наша дань памяти всем, кто приближал Победу на фронте и в тылу, наши курсанты во всех филиалах университета активно участвуют в этой акции, - отметил ректор ГУМиРФ им. Адмирала С. О Макарова Сергей Барышников.
Ежегодно в столице Поморья 100 курсантов и преподавателей АМИ им. Воронина возглавляют колонну «Бессмертного экипажа» пронося по улицам города воинской славы Архангельска портреты выпускников Архангельской мореходки – участников Северных конвоев. В одном строю также несут портреты моряков из стран антигитлеровской коалиции. Сегодня это очень символично. Когда в ряде стран память об общей Победе, о решающем вкладе СССР в уничтожение нацизма и освобождении народов Европы замалчивается и искажается, важно напомнить об этом. И о том, что в России чтут имена всех павших.
Напомним, что в этом году 2-я отдельная рота «Бессмертного полка» в Архангельске в этом году вновь станет особым – «Бессмертным экипажем» Северных конвоев.
Формирование 2-й роты будет происходить 9 мая с 9.00 до 10.00 на пл. Профсоюзов (на проезжей части напротив Дворца спорта). Обращаем внимание, что в 10 часов начнется праздничный митинг и парад войск Архангельского гарнизона. Всех участников «Бессмертного экипажа» просят прийти на пл. Профсоюзов до этого времени.
В составе колонны портреты героев Битвы за Арктику пронесут курсанты Арктического морского института имени капитана Воронина, кадеты Архангельского морского корпуса, юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг, студенты Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ и Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова. В строю «Бессмертного экипажа» пройдут ветераны Северного флота, Северного морского пароходства, Архангельского морского порта, Тралового флота.
К «Бессмертному экипажу» могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу!