Группа Аквилон помогает изготавливать портреты героев войны

Семь лет Группа Аквилон помогает архангелогородцам, участвующим в шествии «Бессмертного полка» изготовить портреты своих героев. Всего жители города воинской славы Архангельска бесплатно получили около 2 тыс. штендеров.
В этом году Благотворительный фонд Аквилон вновь оплатил изготовление портретов героев Великой Отечественной войны, которые их потомки пронесут в колонне «Бессмертного полка». Всего по заявкам горожан было изготовлено более 300 штендеров. Сейчас проводится их вручение.
Более 50 портретов летчиков – Героев Советского Союза, орденоносцев попросил изготовить Совет ветеранов 10-й Отдельной Краснознаменной армии ПВО. Их понесут в строю «Бессмертного полка» ученики школы №36.
- Огромное спасибо за помощь в изготовлении портретов. Сегодня нам очень важно сохранять память о подвигах тех, кто победил фашизм, - отметил заместитель председателя Совета ветеранов 10-й ОКА ПВО Владимир Полищук.
Ежедневно в приемную председателя Совета директоров Группы Аквилон Александра Фролова поступают слова признательности от благодарных архангелогородцев.
- Акция «Бессмертный полк» является замечательным примером сохранения исторической памяти о Великой Победе. Это абсолютно искренний, честный проект, это личная память людей. «Бессмертный полк» нашей семьи — это мой дед Александр Федорович Кочетков и дед моей супруги Борис Михайлович Керге. Александр Федорович встретил войну на Соловках, в составе Учебного отряда Северного флота. 80 лет назад, с формированием Соловецкой школы юнг стал ее преподавателем, готовил пополнение для действующих флотов. Затем был направлен на службу в органы военной контразведки, окончил Высшую школу СМЕРШ, войну завершил капитаном 3-го ранга в Прибалтике, в составе частей Балтийского флота, блокировавших Курляндскую группировку немцев.
Дед моей супруги Борис Михайлович Керге был участником Северных конвоев. В 1942 году в составе конвоя PQ-16 участвовал в походе из Исландии в Мурманск и Архангельск. О том, как немцы стремились уничтожить караван, говорит то, что 35 транспортов было потоплено 8. Прошел всю войну на Севере, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями, - рассказал Александр Фролов.
Напомним, что в этом году 2-я отдельная рота «Бессмертного полка» в Архангельске в этом году вновь станет особым – «Бессмертным экипажем» Северных конвоев.
Формирование 2-й роты будет происходить 9 мая с 9.00 до 10.00 на пл. Профсоюзов (на проезжей части напротив Дворца спорта). Обращаем внимание, что в 10 часов начнется праздничный митинг и парад войск Архангельского гарнизона. Всех участников «Бессмертного экипажа» просят прийти на пл. Профсоюзов до этого времени.
В составе колонны портреты героев Битвы за Арктику пронесут курсанты Арктического морского института имени капитана Воронина, кадеты Архангельского морского корпуса, юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг, студенты Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ и Архангельского техникума водных магистралей имени Орешкова. В строю «Бессмертного экипажа» пройдут ветераны Северного флота, Северного морского пароходства, Архангельского морского порта, Тралового флота.
К «Бессмертному экипажу» могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу!
Прямая трансляция митинга, парада и шествия «Бессмертного полка» пройдет на телеканале «Регион29» при поддержке Группы Аквилон.