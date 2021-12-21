Прокуроры Архангельской области проверили уровень помощи ветеранам ВОВ

Людей, прошедших войну, отличает особая стойкость, закалка и оптимизм. Жизненный опыт каждого из них бесценен для последующих поколений, в связи с этим обеспечение прав ветеранов и оказание им необходимой помощи является приоритетным направлением прокурорского надзора.
В преддверии Дня Победы прокурорами организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Так, работниками прокуратуры Плесецкого района осуществлен выезд по месту жительства в пос. Савинский к участнику Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, который сообщил о некачественной уборке помещений общего пользования в многоквартирном доме. По инициативе прокурора управляющей организацией они незамедлительно приведены в надлежащее состояние.
В городе Северодвинске и Вельском районе после вмешательства прокуратуры выполнены работы по ремонту кровель домов, в которых проживают ветераны.
В ходе проверки обращения участника Битвы на Курской дуге о ненадлежащем содержании управляющей организацией общего имущества многоквартирного дома в с. Ильинско-Подомское установлено, что тепловая изоляция дома имеет недостатки, влекущие образование влажности в жилом помещении, что послужило основанием для внесения прокурором Вилегодского района руководителю ООО «Павловск ЖКХ» представления об устранении нарушений закона. Выполнение соответствующих работ находится на контроле, в настоящее время управляющей организацией произведено утепление чердачного помещения над квартирой, где проживает ветеран.
По результатам рассмотрения внесенных прокурорами Каргопольского и Красноборского районов представлений муниципалитетами организовано устранение недостатков в содержании автомобильных проездов к домам участников Великой Отечественной войны.
В городе Архангельске при участии сотрудников ведомства ветеран записан на прием к специалисту лечебного учреждения.
При содействии Приморского межрайонного прокурора участник Великой Отечественной войны обеспечен необходимым ему слуховым аппаратом.
Работниками прокуратур Верхнетоемского и Шенкурского районов посещены бывшие несовершеннолетние узники фашизма, прокурором г. Коряжмы организован выездной прием жительницы блокадного Ленинграда, которым даны интересующие их разъяснения законодательства.
В целях оперативного реагирования на сообщения о фактах нарушений прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в прокуратуре области организована работа телефона «горячей линии», куда желающие могут обратиться с понедельника по пятницу по телефонам 8 (8182) 410-236 и 410-195 (с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00).
В каждом случае обращения ветеранов органами прокуратуры области будет оказана действенная помощь и приняты меры к устранению нарушений закона.