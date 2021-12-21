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Минусы удаленки: северяне набирают лишний вес

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как удаленная работа повлияла на лишний вес и психологическое здоровье работников и соискателей.

За последние полтора года у почти половины (45%) опрошенных работающих жителей СЗФО был опыт «удаленки». Среди них 33% набрали лишний вес, причем доля женщин выше, чем доля мужчин на 11 процентных пунктов (35% и 24% соответственно). Почти половина, трудящихся на дистанте (48%) набрали до 5 кг, больше трети (37%) опрошенных поправились от 5 до 10 кг, еще 15% набрали более 10 кг лишнего веса. Причем мужчины набирают больше лишнего веса, чем женщины: до 5 кг – 50% мужчин и 62% женщин, от 5 до 10 кг – 37% мужчин и 30% женщин, более 10 кг – 13% мужчин и 8% женщин. 

В разрезе профессиональных сфер сильнее всего из-за удаленки, малоподвижности и сидячего образа жизни набрали более 10 кг лишнего веса маркетологи, ИТ-специалисты и бухгалтеры. По мнению опрошенных жителей СЗФО, именно недостаток движения – основная причина набора веса. Об этом заявило 77% респондентов, которые набрали вес за время удаленной работы.

 

Еще 41% опрошенных жителей СЗФО признались, что поправились из-за нарушения режима принятия пищи, 38% в целом стали слишком много есть. Кроме того, из-за того, что люди постоянно были дома они повысили объёмы потребления сладкого, вредной, а также калорийной еды и фаст-фуда, которые можно быстро съесть во время работы (по 30% в каждом случае).

 

Тревожным фактором стало и то, что среди тех, кто набрал вес из-за питания, половина (49%) респондентов замечали у себя расстройство пищевого поведения в связи с неправильным питанием. Причем среди них больше женщин, чем мужчин (42% и 56% соответственно).

Для половины жителей СЗФО, прошедших опрос, лишний вес стал проблемой, и они стараются с ней бороться. Между тем 51% опрошенным, чтобы сбросить набранный вес нужно приложить много усилий. 12% пришлось пересмотреть питание в сторону здоровой схемы и урезать калорийность потребляемой пищи. Каждый третий (31%) также повысил физическую активность.  

06 май 07:28 | : Будни

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