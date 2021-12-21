Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Учащаяся молодежь в 4 раза чаще, чем родители, одобряет ЕГЭ

Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ почти в 4 раза чаще, чем старшее поколение. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 родителей одиннадцатиклассников из всех округов страны.

Лишь 13% россиян положительно относятся к ЕГЭ, считая его достойной заменой традиционной аттестации школьников. Свою позицию они чаще всего аргументируют снижением уровня коррупции при поступлении в вузы. 7 из 10 россиян убеждены, что ЕГЭ надо отменить.

Чем моложе респонденты, тем чаще они оценивают единый госэкзамен положительно: среди опрошенных до 24 лет сторонников этой формы аттестации почти вчетверо больше, чем среди поколения старше 45 лет (26% против 7% соответственно). Судя по комментариям респондентов, у молодежи есть личный опыт сдачи ЕГЭ и понимание его преимуществ. Старшее же поколение считает, что России следует отказаться от западных моделей образования и вернуться к советской системе преподавания и аттестации.

Россияне все реже считают единый госэкзамен достойной альтернативой традиционной аттестации: сегодня тех, кто относится к нему положительно, меньше, чем когда-либо. В 2009 году уровень одобрения ЕГЭ был почти вдвое выше, чем сейчас (25%).

Среди родителей выпускников 11 класса за ЕГЭ каждый шестой, против — 3 из 4 (17 и 75% соответственно). Как и население России в целом, родители выпускников все реже одобряют итоговое тестирование школьников: в 2011 году число тех, кто считал Единый госэкзамен достойной заменой устаревшей аттестации, было в 1,5 раза больше, чем сейчас (26 и 17%). Ранее большинство родителей 11-классников высказались за отказ от двухуровневой системы высшего образования и за возвращение специалитета.

05 май 06:48 | : Будни

Главные новости


А кто заплатит за обед?
Мой первый юг

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (34)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20