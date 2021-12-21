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Дмитрий Морев наградил победителей Майской эстафеты в Архангельске

Впервые эстафета в Архангельске состоялась 5 мая 1946 года, когда вернувшиеся с войны спортсмены-северяне решили посвятить командные забеги первой годовщине Великой Победы. Традиция сильна и сегодня.  

- В этом году на старт вышло 184 команды, почти 2000 легкоатлетов. Эстафета сегодня была динамичной и эмоциональной: каждый был настроен попасть в число лучших. Поздравляю победителей и благодарю всех участников за развитие спорта в Архангельске! – обратился к командам глава города Дмитрий Морев.

 Кубки, медали, дипломы и призы от спонсоров получили победители и призеры.

 Дошкольники:

 1 место – детский сад № 174 «Ягодка»

2 место – детский сад № 135 «Дюймовочка»-1

3 место – детский сад № 186 «Веснушка»

 Школьники (9 класс)

 Девушки:

 1 место – школа № 48

2 место – школа № 12

3 место – школа № 69 им. Анатолия Ефремова

Юноши: 

1 место - школа № 12

2 место –  школа № 69 им. Анатолия Ефремова 

Школьники (11 класс) 

Девушки: 

1 место – команда № 1 Архангельского государственного лицея им. М. В. Ломоносова

2 место – команда № 2 Архангельского государственного лицея им. М. В. Ломоносова

3 место – гимназия № 6 

Юноши: 

1 место - Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова

2 место – школа № 4 им. Н.М. Рубцова

3 место – школа № 17 

Средние образовательные учреждения:

Девушки: 

1 место – команда № 1 Архангельского педагогического колледжа

2 место – команда № 1 Архангельского медицинского колледжа

3 место - команда № 2 Архангельского медицинского колледжа 

Юноши:

1 место – команда № 1 Архангельского педагогического колледжа

2 место – Технологический колледж Императора Петра I

3 место – команда № 2 Архангельского педагогического колледжа 

Женщины: 

1 место – Архангельский траловый флот

2 место – команда № 1 Арктика-САФУ

3 место – СГМУ – УМКА 

Мужчины:

1 место - команда № 1 Арктика-САФУ

2 место - Динамо

3 место - команда № 2 Арктика-САФУ 

Имена победителей первого этапа соревнований: Артем Цымбалюк, Екатерина Горбунова, Максим Кашин и Кристина Кирина. 

Администрация Архангельска благодарит всех, кто занимался организацией Майской эстафеты и подготовкой команд, а также спортсменов и болельщиков. Спасибо творческим коллективам города за концертные номера и спонсорам (компании МТС, ИП Евгений Леонтьев, пиццерии Presto, компании PomorSki) – за призы для победителей. 

Фотоальбомы с мероприятия - в группе «Открытый Архангельск».

  

02 май 17:09 | : Будни

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