Дмитрий Морев наградил победителей Майской эстафеты в Архангельске

Впервые эстафета в Архангельске состоялась 5 мая 1946 года, когда вернувшиеся с войны спортсмены-северяне решили посвятить командные забеги первой годовщине Великой Победы. Традиция сильна и сегодня.
- В этом году на старт вышло 184 команды, почти 2000 легкоатлетов. Эстафета сегодня была динамичной и эмоциональной: каждый был настроен попасть в число лучших. Поздравляю победителей и благодарю всех участников за развитие спорта в Архангельске! – обратился к командам глава города Дмитрий Морев.
Кубки, медали, дипломы и призы от спонсоров получили победители и призеры.
Дошкольники:
1 место – детский сад № 174 «Ягодка»
2 место – детский сад № 135 «Дюймовочка»-1
3 место – детский сад № 186 «Веснушка»
Школьники (9 класс)
Девушки:
1 место – школа № 48
2 место – школа № 12
3 место – школа № 69 им. Анатолия Ефремова
Юноши:
1 место - школа № 12
2 место – школа № 69 им. Анатолия Ефремова
Школьники (11 класс)
Девушки:
1 место – команда № 1 Архангельского государственного лицея им. М. В. Ломоносова
2 место – команда № 2 Архангельского государственного лицея им. М. В. Ломоносова
3 место – гимназия № 6
Юноши:
1 место - Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова
2 место – школа № 4 им. Н.М. Рубцова
3 место – школа № 17
Средние образовательные учреждения:
Девушки:
1 место – команда № 1 Архангельского педагогического колледжа
2 место – команда № 1 Архангельского медицинского колледжа
3 место - команда № 2 Архангельского медицинского колледжа
Юноши:
1 место – команда № 1 Архангельского педагогического колледжа
2 место – Технологический колледж Императора Петра I
3 место – команда № 2 Архангельского педагогического колледжа
Женщины:
1 место – Архангельский траловый флот
2 место – команда № 1 Арктика-САФУ
3 место – СГМУ – УМКА
Мужчины:
1 место - команда № 1 Арктика-САФУ
2 место - Динамо
3 место - команда № 2 Арктика-САФУ
Имена победителей первого этапа соревнований: Артем Цымбалюк, Екатерина Горбунова, Максим Кашин и Кристина Кирина.
Администрация Архангельска благодарит всех, кто занимался организацией Майской эстафеты и подготовкой команд, а также спортсменов и болельщиков. Спасибо творческим коллективам города за концертные номера и спонсорам (компании МТС, ИП Евгений Леонтьев, пиццерии Presto, компании PomorSki) – за призы для победителей.
Фотоальбомы с мероприятия - в группе «Открытый Архангельск».