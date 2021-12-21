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"В интересах Министерства обороны"

С космодрома Плесецк запустили легкую ракету «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Перед пуском военные помолились вместе с иеромонахом Антонием (Ласточкиным), помощником начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что в обеспечении запуска космического аппарат Минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

«Через две минуты после старта ракета-носитель «Ангара-1.2» была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, — дополнили в министерстве. — В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме».

Как мы сообщали ранее, иеромонах Антоний (Ласточкин) отмечает, что выводимые на орбиту спутники — это не оружие, но средства обеспечения безопасности Отечества, работающие «в целях защиты Родины, а значит, в интересах граждан нашей страны».

Чин освящения «космической ладьи» включает молитвенные прошения о том, чтобы труды огромного количества людей, подготовивших запуск, увенчались успехом и принесли пользу.

Отметим, что иеромонах Антоний принял церковный сан после того как уволился с космодрома Плесецк в звании полковника. Службе в армии он отдал почти 20 лет.

(по материалам Архангельской епархии)

02 май 09:12 | : Будни / Верую

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