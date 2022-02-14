Коронавирус растекся тонким слоем по Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 99.
Госпитализировано 22 пациента с COVID-19.
Выздоровели 178 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
43 архангелогородца;
9 северодвинцев;
по 4 новых случая выявлено в г. Котласе, Приморском и Шенкурском районах;
по 3 – в г. Мирном, Плесецком и Верхнетоемском округах, а также в Вельском, Красноборском, Мезенском, Няндомском и Пинежском районах;
по 2 – в Виноградовском округе, Коношском, Лешуконском и Холмогорском районах;
по 1 – в Каргопольском округе, Котласском и Онежском районах.