Субботний COVID пометил 291 жителя Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 291.
Госпитализировано 22 пациента с COVID-19.
Выздоровели за субботу 2 454 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
98 архангелогородцев;
43 жителя г. Котласа;
24 новых случая выявлено в Пинежском районе;
18 – в Плесецком округе;
16 – в г. Северодвинске (четверо из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
14 – в Коношском районе;
13 – в Мезенском;
11 – в Вельском;
8 – в г. Новодвинске;
по 6 – в Каргопольском округе и Онежском районе;
по 5 – в г. Мирном, Верхнетоемском округе и Устьянском районе;
по 4 – в Котласском и Няндомском районах;
3 – в Холмогорском районе;
по 2 – в Вилегодском округе, в Шенкурском и Приморском районах;
по 1 – в Виноградовском округе и Ленском районе.