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В Архангельской области после COVID выздоравливают тысячами, заболевают сотнями

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 308.

 Госпитализировано 45 пациентов с COVID-19.

Выздоровели после болезни 3 009 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
63 архангелогородца;
49 жителей Вельского района;
32 жителя Плесецкого округа;
20 новых случаев выявлено в г. Котласе;
19 – в Холмогорском районе;
16 – в Шенкурском;
14 – в г. Северодвинске (двое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
13 – в Онежском районе;
11 – в г. Новодвинске;
10 – в Мезенском районе;
9 – в Ленском;
по 7 – в Верхнетоемском и Виноградовском округах, а также в Няндомском районе;
6 – в Устьянском районе;
по 5 – в Коношском и Красноборском районах;
по 4 – в г. Коряжме, Каргопольском округе и Пинежском районе;
2 – в Приморском районе (один из заболевших – житель Соловецких островов);
1 – в Котласском районе. 

18 март 16:06 | : Будни

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