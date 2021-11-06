В Архангельской области от COVIDa стали выздоравливать по три тысячи за сутки

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 851. Госпитализировано 94 пациента с COVID-19.
Выздоровели 2998 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
275 архангелогородцев;
71 житель Вельского района;
50 северодвинцев (15 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
49 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
47 – в г. Котласе;
43 – в Устьянском районе;
34 – в Каргопольском округе;
33 – в Онежском районе;
31 – в Плесецком округе;
по 25 – в Верхнетоемском округе и Приморском районе (пятеро из заболевших – жители Соловецких островов);
23 – в Шенкурском районе;
по 21 – в г. Мирном и Коношском районе;
по 20 – в Красноборском и Няндомском районах;
16 – в Вилегодском округе;
по 10 – в Виноградовском округе, а также в городах Коряжме и Новодвинске;
9 – в Котласском районе;
7 – в Ленском;
1 – в Мезенском.