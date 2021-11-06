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3339 на 208. Суточная пропорция COVID-19 в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 3 339 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как пояснил глава областного минздрава Александр Герштанский, объем свободного коечного фонда в инфекционных отделениях достаточен для приема всех, кому необходимо стационарное лечение. При этом большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме и не нуждаются в госпитализации.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
1000 архангелогородцев;
667 северодвинцев (112 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 215 жителей г. Котласа;
210 новых случаев выявлено в Няндомском районе;
199 – в Устьянском;
179 – в Плесецком округе;
160 – в Каргопольском;
156 – в Коношском районе;
126 – в г. Новодвинске;
75 – в Холмогорском районе;
 67 – в Пинежском;
62 – в г. Мирном;
42 – в Онежском районе;
37 – в г. Коряжме;
по 31 – в Котласском и Ленском районах;
30 – в Виноградовском округе;
14 – в Лешуконском районе;
11 – в Мезенском;
7 – в Шенкурском;
по 6 – в Приморском и Красноборском районах;
4 – в Вельском районе;
по 2 – в Верхнетоемском и Вилегодском округах.

Выздоровели 208 человек.

06 февраль 14:03 | : Будни

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