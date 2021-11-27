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Пугающие цифры. Воскресный COVID в Поморье – 941 заболевший на 14 выздоровевших

Такие цифры представил региональный штаб по контролю за пандемией в своей последней сводке.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
459 архангелогородцев;
125 северодвинцев (31 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
68 жителей Плесецкого округа;
45 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
43 – в Няндомском районе;
41 – в г. Котласе;
27 – в г. Мирном;
25 – в г. Новодвинске;
21 – в Каргопольском округе;
20 – в Мезенском районе;
13 – в Коношском;
по 11 – в Устьянском и Котласском районах;
10 – в Приморском районе;
8 – в Пинежском;
по 4 – в Вельском и  Ленском районах;
по 2 – в Верхнетоемском и Онежском;
по 1 – в Лешуконском и Красноборском районах.

24 январь 17:03 | : Будни

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