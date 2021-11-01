Что мешает россиянам найти хорошую работу?

Лишь каждый второй россиянин организует поиск работы так, чтобы его ничто не отвлекало. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Каждый пятый россиянин главной причиной, отвлекающей от поиска работы, назвал домашние дела (22%). 13% отвлекаются из-за усталости, 10% россиян мешают личные качества — лень, безответственность и неуверенность. Еще 10% назвали отвлекающим фактором соцсети и интернет. 7% признаются, что не понимают процесса поиска работы. 5% мешают хобби и увлечения. По 3% россиян причиной, по которой отвлекаются от поиска работы, назвали телефонные звонки и встречи с друзьями. По 2% винят во всем хорошую погоду и телевизор.
Ничего не мешает процессу поиска работы 49% опрошенных.
Мужчины чаще отвлекаются от поиска работы из-за личных качеств, интернета и увлечений, женщины — из-за домашних проблем и усталости. Впрочем, среди женщин больше всего тех, кто сумел организовать поиск работы так, чтобы ни на что не отвлекаться (54%).
За два года, число россиян, которым ничего не мешает в процессе поиска работы, стало меньше: 49% сегодня против 54% в 2019 году. По сравнению с 2019 годом, увеличилось число тех, кто жалуется на обилие домашних дел, усталость, лень и соцсети.