Жесть! В Архангельской области рекорд суточной заболеваемости СOVID-19

О 531 случае инфицирования сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За тот же период времени поправились 175 человек.
В списке заболевших:
- 167 архангелогородцев;
- 103 северодвинца (26 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 35 жителей Плесецкого округа;
- 34 новых случая выявлено в Котласе;
- 27 — в Устьянском районе;
- 25 — в Мирном;
- 23 — в Вельском районе;
- 20 — в Мезенском;
- 19 — в Новодвинске;
- 16 — в Коряжме;
- по 10 — в Коношском и Холмогорском районах;
- 8 — в Виноградовском округе;
- по 7 — в Няндомском и Приморском районах;
- по 5 — в Каргопольском округе и Котласском районе;
- по 3 — в Ленском и Пинежском районах;
- 2 — в Красноборском районе.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Индию.