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Жесть! В Архангельской области рекорд суточной заболеваемости СOVID-19

О 531 случае инфицирования сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За тот же период времени поправились 175 человек.

В списке заболевших:

  • 167 архангелогородцев; 
  • 103 северодвинца (26 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 35 жителей Плесецкого округа; 
  • 34 новых случая выявлено в Котласе; 
  • 27 — в Устьянском районе; 
  • 25 — в Мирном; 
  • 23 — в Вельском районе; 
  • 20 — в Мезенском; 
  • 19 — в Новодвинске; 
  • 16 — в Коряжме; 
  • по 10 — в Коношском и Холмогорском районах; 
  • 8 — в Виноградовском округе; 
  • по 7 — в Няндомском и Приморском районах; 
  • по 5 — в Каргопольском округе и Котласском районе; 
  • по 3 — в Ленском и Пинежском районах; 
  • 2 — в Красноборском районе.

Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Индию.   

21 январь 13:49 | : Будни

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