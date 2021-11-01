8 января принесло Поморью еще 148 коронавирусов

Такую цифру сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 70 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
49 архангелогородцев;
29 жителей Вельского района;
18 северодвинцев (восемь из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); по 13 новых случаев выявлено в городах Коряжме и Котласе;
6 – в Котласском районе;
5 – в Плесецком округе;
4 – в Ленском районе;
3 – в г. Мирном;
по 2 – в Вилегодском округе, а также в Приморском и Устьянском районах;
по 1 – в Красноборском и Пинежском районах.