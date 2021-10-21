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Он уходит! Архангельск на третьем месте по заболеваемости COVID-19 в регионе

О 153 случаях инфицирования сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 268 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
44 северодвинца (12 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
27 жителей г. Котласа;
20 архангелогородцев;
18 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
13 – в Устьянском районе;
12 – в Вельском;
по 4 – в г. Новодвинске и Пинежском районе;
 3 – в Вилегодском округе; по
2 – в Плесецком округе и Приморском районе;
по 1 – в г. Мирном, а также в Котласском, Коношском и Онежском районах.

 

07 январь 16:18 | : Будни

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