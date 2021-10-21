159 на 214. Последняя коронавирусная сводка из Архангельской области

О 159 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 214 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
42 архангелогородца;
36 северодвинцев (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 16 новых случаев выявлено в г. Мирном и Вельском районе;
14 – в г. Новодвинске;
11 – в Онежском районе;
8 – в Холмогорском;
7 – в Коношском;
4 – Каргопольском округе;
2 – в Няндомском районе;
по 1 – в Виноградовском и Плесецком округах, в также в Пинежском районе.