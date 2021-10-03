Не заказное письмо о добром докторе Кристине из Коряжмы

В воскресенье, в 16 часов раздался телефонный звонок. К моему большому удивлению, звонила доктор-онколог из нашей поликлиники. Она поинтересовалась моим самочувствием, сказала, что мне пора пройти обследование и предложила завтра же в 14.30 прийти на прием.
Почему я была удивлена? В наше время звонит доктор, справляется о твоем здоровье и приглашает на прием, удивительно! Ну, думаю, что-то новенькое! Хотя слухи о новом докторе по Коряжме уже шли. Ну, думаю, посмотрю.
И вот я на приеме. Маленькая, хрупкая девушка, с тихим голосом и красивыми глазками. Сижу, смотрю на доктора, доктор смотрит в компьютер. Ой, думаю, картина привычная. И вот, после пары минут, доктор переключается на пациента. Предлагает раздеться и прилечь на кушетку. Она осматривает и прощупывает меня с головы до ног, заглядывает даже в "укромное местечко"(кто был на приеме, понял, о чем речь), назначает полное обследование и выдает талончик на следующий прием!!!
Вот это другое дело, вот это прием у доктора. И мне есть, с чем сравнивать, поверьте. В Архангельске, в онкологии прием длится минут 5, не отрывая глаз от монитора и не дотрагиваясь до больного, Боже упаси!
Я вышла из кабинета со смешанным чувством и радости, и грусти. Радость, потому что, наконец-то, увидела неравнодушного доктора. А грусть, потому что не верится, что доктор задержится у нас надолго. Маленькая, худенькая девушка, а вдруг она не выдержит такой нагрузки и убежит от нас?! И останемся мы опять никому не нужные больные. А работы у нее в нашем городе непочатый край. И я ей не завидую!
А ведь так хочется в нее верить. Смотришь фильмы про Великую Отечественную войну, как там вот такие же хрупкие девчушки-врачи, медсестры оказывались сильными и выносливыми бойцами.
Кристина Викторовна, станьте, пожалуйста, нашим героем! Послужите людям, а народ в Коряжме добрый, хороший. Да только больной весь. Болеть-то никому не хочется. Ну уж, если заболел, на все воля Божья, как-то спокойней, когда знаешь, что рядом есть доктор, который позаботится, подскажет, направит...
Своим письмом мне хочется обратиться прежде всего к горожанам, братьям и сестрам по несчастью, как говорится. Давайте беречь, защищать и ценить таких докторов. Не "выбивать" из доктора недостающего у нас здоровья со скандалами по кабинетам.
Хочется обратиться и к руководству города и гл. врачу больницы. Давайте, как-то объединять наши интересы. Ведь забота о здоровье горожан должна быть первоочередной задачей! Надо что-то придумать наконец, чтобы в нашем городе для наших горожан трудились достойные специалисты. И нужно найти средства для поддержания таких толковых, молодых кадров, как Кристина Викторовна! В преддверии Рождества Христова хочется пожелать всем нам крепкого здоровья и веры в наших докторов!
Татьяна М. г. Коряжма