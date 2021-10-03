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Суточная заболеваемость COVID-19 в Поморье упала ниже отметки 200

О 189 новых заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 31 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

64 архангелогородца;
29 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 19 новых случаев выявлено в Вельском районе;
18 – в Устьянском;
13 – в Плесецком округе;
10 – в Коношском районе;
6 – в г. Новодвинске;
по 5 – в Ленском и Приморском районах;
по 4 – в г. Мирном и Няндомском районе;
3 – в Котласском районе;
по 2  – в Виноградовском округе, г. Коряжме, а также в Красноборском и Шенкурском районах;
1 – в г. Котласе.

 

02 январь 15:15 | : Будни

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