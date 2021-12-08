Фонд "Аквилон" дарит радость в новогодние праздники

Как всем известно, наш российский Дед Мороз исполняет желания только хороших мальчиков и девочек. Об этом совсем недавно на пресс-конференции напомнил президент Владимир Путин. Накануне Нового года команда Благотворительного фонда «Аквилон» помогла реализовать более 20-ти желаний жителей Архангельска.
Первоклассник Роман Спиридонов попросил у Дедушки Мороза мобильный телефон. Открывая коробку с новеньким смартфоном, Рома был неподдельно счастлив и первое, что сказал:
- Какой крутой!!!
Благодаря «Елке желаний» в этом году сбылась мечта шестилетнего Никиты Девяткина. Мальчик попросил у Деда Мороза самокат-снегокат. Семья у Никиты большая – папа, мама, дедушка, старший братик и совсем еще маленькая сестренка Алиса. Долгожданный подарок Никитке очень понравился. На колесах можно кататься по любым ровным поверхностям в сухое время года, зимой - на лыжах по снегу. Колеса вместо лыж на устройство можно установить в любой момент, для этого в комплекте есть все необходимое.
Глеб Иванов учится игре на гитаре, но инструмент пришёл в негодность. Дед Мороз исполнил его желание получить новую гитару, а вручить юному музыканту подарок попросил депутата городской Думы Сергея Чанчикова. У Галины Злобиной шесть кошек. Прокормить их на скромную пенсию сложно. Поэтому Галина Николаевна попросила в подарок на Новый Год корм для питомцев. Кошки с удовольствием отведали лакомство – пакета в 10 кг теперь хватит надолго.
В семье Сибирцевых трое прекрасных малышей: младший Сережка и его две сестры Алена и Анечка. Аленка написала Деду Морозу и попросила в подарок игрушку – героя мультфильма «Щенячий патруль». Детские мечты должны сбываться и Александр Фролов лично привез девочке подарок – игровой набор с гонщиком на мотоцикле из «Щенячьего патруля». Игрушка не простая, а радиоуправляемая, вызвала восторг у всех троих, и Аленка решила: будет делиться с младшими! Не остались без подарка и ее брат и сестра - им вручили увлекательную детскую книгу.
Поблагодарили волшебника родители малышей - мама Анастасия и папа Дмитрий. Александр Фролов пожелал им и детворе крепкого здоровья в Новом году и веры в чудеса. Семья Сибирцевых – давние подопечные Фонда. Это уже не первый новогодний сюрприз, который Александр Фролов дарит многодетной семье. В прошлом году к малышам со сладкими подарками по инициативе депутата приходил настоящий Дед Мороз!
А для семьи Якушевых поручение вручить подарок от Деда Мороза выполнил депутат городской Думы Сергей Пономарев. Маленький Володя получил игрушку «Щенячий патруль», его сестрёнка Настенька - набор кукол, а старший брат Иван - наушники, чтобы слушать любимую музыку.
У Александра Прохорова проблемы со здоровьем врожденные. Уже четыре года, после смерти мамы, ему помогает социальный работник Архангельского КЦСО Елена Дядицева. Она уговорила своего подопечного написать письмо Деду Морозу на «Елку желаний». Александр сначала не поверил, но письмо в итоге написали. А в нем просьба - подарить стиральную машину. И каково же было удивление, когда в скромную квартиру на ул. Полины Осипенко доставили стиральную машину «Indesit» - компактную, чтобы поместилась кухне, но очень функциональную. Александр Фролов решил лично поздравить Александра с наступающим Новым годом. И - не зря. Увидев, в каких условиях он живет, Александр Михайлович решил помочь выполнить ремонт в кухне.
- Мы, конечно, обсуждали с Сашей эту возможность. Хотели накопить немного денег и в следующем году, хотя бы поменять отклеившиеся обои. Огромное спасибо Александру Михайловичу за помощь. Это – волшебство какое-то! - говорит Елена Дядицева.
Кроме того, благотворительный фонд «Аквилон», учрежденный Александром Фроловым и его партнером Александром Рогатых принимает участие в губернаторской «Елке желаний». Мечты еще двух юных архангелогородцев сбылись накануне Нового Года. 14-летняя Елизавета Коптяева получила в подарок от Деда Мороза фотоаппарат NIKON, а 10-летний Николай Сунгуров - планшет Samsung.
- Дарить подарки, в особенности тем, кто их очень ждет, всегда очень приятно.
У многих участников акции очень скромные желания – они не просят ничего сверхъестественного, но каждая просьба очень трогательная, очень личная, на которую просто невозможно не отреагировать. В этом году мы снова участвуем в проекте «Елка желаний» и обязательно продолжим его реализацию в последующие годы. Мне приятно, что мы можем подарить возможность детишкам и взрослым порадоваться в новогоднюю ночь и получить подарки, о которых они давно мечтали, - сказал Александр Фролов.