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Летайте и не бойтесь. Аэропорт «Архангельск поставил заслон коронавирусной инфекции

Сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Архангельской области:

22 декабря 2021 года в здании аэровокзала и здравпункта АО «Аэропорт Архангельск» проведено проверочное мероприятие Министерства транспорта Архангельской области с целью контроля за исполнением администрацией аэропорта указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

В мероприятии были задействованы представители следующих организаций: АО «Аэропорт Архангельск», Министерства транспорта Архангельской области, Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, линейного отдела полиции на водном и воздушном транспорте УМВД России по Архангельской области.

В ходе мероприятия осмотрено здание аэровокзала, помещения здравпункта АО «Аэропорт Архангельск». Установлено, что мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции, а именно: соблюдение физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров, проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях аэровокзала, соблюдаются. Необходимый запас средств индивидуальной защиты, антисептических средств в наличии. Оборудование для обработки рук антисептиками установлено. Режим посещения здания аэровокзала контролируется надлежащим образом. У сотрудников аэровокзала ежедневно проводится термометрия, результаты заносятся в журнал. В здании аэровокзала размещены информационные плакаты и памятки о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19. Условия для соблюдения посетителями социальной дистанции созданы.  

25 декабрь 07:37 | : Будни

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