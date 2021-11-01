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По дороге к выздоровлению. Последние данные пандемии COVID-19 в Поморье

О 280 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 399 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
85 архангелогородцев;
53 северодвинца (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
27 новых случаев выявлено в Вельском районе;
17 – в Няндомском; 12 – в Плесецком округе;
11 – в г. Новодвинске;
по 10 – в г. Коряжме и Устьянском районе;
8 – в г. Мирном;
по 6 – в г. Котласе, а также в Ленском, Мезенском и Холмогорском районах;
по 5 – в Приморском и Коношском районах;
по 3 – в Красноборском и Шенкурском;
по 2 – в Котласском, Онежском и Пинежском;
1 – в Виноградовском округе.

24 декабрь 13:23 | : Будни

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