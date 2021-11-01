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Города Поморья соревнуются в создании самой комфортной среды обитания

Города Поморья принимают участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время на федеральном уровне лучшими признаны 8 региональных концепций, из них 4 проекта уже воплощены в жизнь, еще четыре находятся в разной степени реализации. На эти цели предусмотрено 674 млн рублей из средств консолидированного бюджета, в том числе 458 млн рублей – из федеральной казны.

В частности, в 2019 году реализован проект «Поэзия купеческого дела» в Каргополе. В прошлом году воплощены в жизнь еще два победителя конкурса: «Равновесие – программа активации городских связей» в Котласе и «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в Сольвычегодске. Но на этом победы в федеральном конкурсе не закончились.

– В 2021 году завершена реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома». Мероприятия по основному муниципальному контракту выполнены на сумму 55 млн рублей, – рассказала заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева. – Но территория будет развиваться и дальше, для чего в областном бюджете уже предусмотрены средства на 2022 год. Так, за счет региональной казны предстоит выполнить устройство пристроек к домам исторического квартала, отремонтировать крыльца, а также благоустроить «Сквера Мамонтова» и прилегающую территорию «Дом Ветеранов».

Кроме этого, по информации министерства, в разной степени готовности находятся проекты в Мезени и Вельске – их предстоит реализовать уже в следующем году. Еще два проекта – в Каргополе и Онеге – необходимо выполнить до 2023 года, сейчас идет разработка проектно-сметной документации. На реализацию этих четырех проектов направлено 377 млн рублей, в том числе 226 – из федерального бюджета.

Напомним, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», части национального проекта «Жилье и городская среда».

   

21 декабрь 10:58 | : Будни

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