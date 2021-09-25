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Коронавирус постепенно отпускает Поморье из своих объятий

О 301 заболевшем сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 364 человека.

Среди новых заболевших:
109 архангелогородцев;
68 северодвинцев (25 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
57 жителей г. Котласа;
12 новых случаев выявлено в Вельском районе;
11 – в Холмогорском;
9 – в г. Новодвинске;
по 5 – в Каргопольском округе и Котласском районе;
4 – в Приморском районе;
по 3 – в Верхнетоемском округе и Шенкурском районе;
по 2 – в Ленском, Пинежском, Мезенском и Устьянском районах;
по 1 – в городах Мирном и Коряжме, Вилегодском, Плесецком и Виноградовском округах, а также в Красноборском и Няндомском районах.

15 декабрь 14:56 | : Будни

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