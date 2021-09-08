341 вирус COVID-19 поразил организмы жителей Поморья

Такую цифру сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 437 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
123 архангелогородца;
46 северодвинцев (10 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
22 жителя г. Котласа;
17 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
14 – в Приморском районе (трое из заболевших – жители Соловецких островов);
12 – в Вельском районе;
по 11 – в г. Мирном, Коношском и Устьянском районах;
по 10 – в Вилегодском округе и Онежском районе;
по 9 – в Каргопольском округе и Холмогорском районе;
8 – в Плесецком округе;
6 – в Пинежском районе;
5 – в Котласском;
по 4 – в г. Новодвинске и Мезенском районе;
по 3 – в Ленском и Шенкурском районах;
2 – в Красноборском районе;
1 – в Верхнетоемском округе.