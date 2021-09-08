Коронавирус в Архангельской области сползает вниз

Об этом говорит статистика. 339 случаев заражения за прошедшие сутки.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в регионе после COVID-19 выздоровел 461 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
137 архангелогородцев;
70 северодвинцев (21 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
25 жителей г. Котласа;
19 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
15 – в г. Новодвинске;
14 – в Вельском районе;
13 – в Няндомском;
11 – в Устьянском;
8 – в г. Коряжме;
6 – в Приморском районе;
по 5 – в Котласском и Ленском районах;
по 2 – в г. Мирном, Виноградовском округе, а также в Красноборском, Онежском и Мезенском районах;
1 – в Каргопольском округе.