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Коронавирус в Архангельской области сползает вниз

Об этом говорит статистика. 339 случаев заражения за прошедшие сутки.

Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в регионе после COVID-19 выздоровел 461 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

137 архангелогородцев;
70 северодвинцев (21 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
25 жителей г. Котласа;
19 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
15 – в г. Новодвинске;
14 – в Вельском районе;
13 – в Няндомском;
11 – в Устьянском;
8 – в г. Коряжме;
6 – в Приморском районе;
по 5 – в Котласском и Ленском районах;
по 2 – в г. Мирном, Виноградовском округе, а также в Красноборском, Онежском и Мезенском районах;
1 – в Каргопольском округе.

08 декабрь 13:20 | : Будни

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