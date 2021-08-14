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Коронавирус в Архангельской области: +353

О 353 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели всего 49 человек.
Среди новых заболевших:
134 архангелогородца;
41 северодвинец;
30 жителей г. Коряжмы;
29 жителей Няндомского района;
17 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
15 – в Каргопольском округе;
по 14 – в г. Котласе и Плесецком округе;
по 12 – в г. Мирном, Коношском и Приморском районах;
по 6 – в Устьянском и Пинежском районах;
5 – в Ленском районе;
3 – в Холмогорском;
2 – в Верхнетоемском округе;
1 – в Котласском районе.

06 декабрь 13:28 | : Будни

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