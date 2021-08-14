Депутат согрел души соломбальских инвалидов "Капелькой тепла"

Ежегодно 3 декабря по решению Организации Объединенных Наций отмечается Международный День инвалидов.
К этой дате традиционно приурочено проведение Декады инвалидов, в рамках которой проводятся информационные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Их цель – привлечение внимания общественности к проблемам людей с инвалидностью в современном мире, а также формирование доброжелательного отношения общества к тем, кто в той или иной мере ограничен в своих физических, интеллектуальных и сенсорных возможностях. Благодаря ежегодным мероприятиям, проходящим в нашем городе, мы узнали, как много талантливых и неординарных людей среди наших горожан с нарушениями здоровья.
В этом году в старт праздничным мероприятиям дал, состоявшийся в МУК КЦ "Соломбала-Арт" праздничный концерт "Капелькой тепла согреем душу». В нем принял участие депутат Архангельской городской Думы Вячеслав Широкий, он поздравил активистов Соломбальского отделения общества инвалидов с праздником.
- Отметил самого активного в городе председателя ВОИ Соломбальского округа Преловскую Татьяну Георгиевну. От всей души поблагодарил за большой вклад в развитие ветеранского движения, за заботу, за помощь и поддержку нуждающимся, за творческую инициативу, участие в спортивных мероприятиях. Пожелал всем гостям огромного здоровья и любви близких, - сказал Вячеслав Широкий.