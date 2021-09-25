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Архангельская область под COVID-19: заболели 380, поправились 574

Такие цифры суточной активности (и пассивности) коронавируса сообщили сегодня в региональном оперштабе.

В числе заболевших:

  • 101 архангелогородец; 
  • 54 северодвинца (18 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 38 жителей Няндомского района, 
  • 37 новых случаев выявлено в Вельском районе; 
  • 22 — в Новодвинске; 
  • 19 — в Виноградовском округе; 
  • 18 — в Котласе; 
  • 16 — в Красноборском районе; 
  • 12 — в Шенкурском; 
  • 11 — в Устьянском; 
  • по 9 — в Онежском и Приморском районах; 
  • 8 — в Плесецком округе; 
  • 7 — в Холмогорском районе; 
  • по 6 — в Каргопольском округе и Мезенском районе; 
  • 5 — в Мирном; 
  • по 1 — в Котласском и Пинежском районах.
30 ноябрь 17:10 | : Будни

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