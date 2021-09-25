Архангельская область под COVID-19: заболели 380, поправились 574

Такие цифры суточной активности (и пассивности) коронавируса сообщили сегодня в региональном оперштабе.
В числе заболевших:
- 101 архангелогородец;
- 54 северодвинца (18 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 38 жителей Няндомского района,
- 37 новых случаев выявлено в Вельском районе;
- 22 — в Новодвинске;
- 19 — в Виноградовском округе;
- 18 — в Котласе;
- 16 — в Красноборском районе;
- 12 — в Шенкурском;
- 11 — в Устьянском;
- по 9 — в Онежском и Приморском районах;
- 8 — в Плесецком округе;
- 7 — в Холмогорском районе;
- по 6 — в Каргопольском округе и Мезенском районе;
- 5 — в Мирном;
- по 1 — в Котласском и Пинежском районах.