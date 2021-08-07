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411 жителей Поморья подхватили COVID-19 в среду

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 631 человек.

Среди новых заболевших:
115 архангелогородцев;
55 северодвинцев (20 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
47 жителей г. Котласа;
24 новых случая выявлено в г. Коряжме;
22 – в Котласском районе;
20 – в Онежском;
16 – в Устьянском;
по 14 – в г. Мирном и Шенкурском районе;
по 13 – в Вельском, Приморском и Коношском районах;
8 – в Каргопольском округе;
по 7 – в г. Новодвинске, Вилегодском округе и Няндомском районе;
5 – в Пинежском районе;
по 2 – в Плесецком округе, а также в Красноборском, Холмогорском, Ленском и Мезенском районах;
1 – в Лешуконском районе.  

25 ноябрь 13:31 | : Будни

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