411 жителей Поморья подхватили COVID-19 в среду

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 631 человек.
Среди новых заболевших:
115 архангелогородцев;
55 северодвинцев (20 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
47 жителей г. Котласа;
24 новых случая выявлено в г. Коряжме;
22 – в Котласском районе;
20 – в Онежском;
16 – в Устьянском;
по 14 – в г. Мирном и Шенкурском районе;
по 13 – в Вельском, Приморском и Коношском районах;
8 – в Каргопольском округе;
по 7 – в г. Новодвинске, Вилегодском округе и Няндомском районе;
5 – в Пинежском районе;
по 2 – в Плесецком округе, а также в Красноборском, Холмогорском, Ленском и Мезенском районах;
1 – в Лешуконском районе.