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428 заболевших против 13 выздоровевших. Воскресный COVID в Архангельской области

Такие цифры обнародовал сегодня региональный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в своем традиционном суточном отчете.

«География» пандемии:

  • 135 архангелогородцев; 
  • по 47 новых случаев выявлено в городах Северодвинске (9 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Коряжме; 
  • 33 — в Коношском районе; 
  • 29 — в Устьянском; 
  • 21 — в Пинежском; 
  • 17 — в Вельском; 
  • 16 — в Котласе; 
  • 15 — в Онежском районе; 
  • 12 — в Каргопольском округе; 
  • 11 — в Новодвинске; 
  • 10 — в Мирном; 
  • по 9 — в Мезенском, Няндомском и Котласском районах; 
  • по 3 — в Вилегодском округе и Холмогорском районе; 
  • по 1 — в Плесецком округе и Приморском районе.
22 ноябрь 15:11 | : Будни

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