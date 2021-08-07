428 заболевших против 13 выздоровевших. Воскресный COVID в Архангельской области

Такие цифры обнародовал сегодня региональный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в своем традиционном суточном отчете.
«География» пандемии:
- 135 архангелогородцев;
- по 47 новых случаев выявлено в городах Северодвинске (9 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Коряжме;
- 33 — в Коношском районе;
- 29 — в Устьянском;
- 21 — в Пинежском;
- 17 — в Вельском;
- 16 — в Котласе;
- 15 — в Онежском районе;
- 12 — в Каргопольском округе;
- 11 — в Новодвинске;
- 10 — в Мирном;
- по 9 — в Мезенском, Няндомском и Котласском районах;
- по 3 — в Вилегодском округе и Холмогорском районе;
- по 1 — в Плесецком округе и Приморском районе.