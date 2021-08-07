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Умеренный спад. 435 заболевших COVID-19 в Поморье за сутки

О 435 инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 514 человек.

Среди новых заболевших: 

  • 118 архангелогородцев; 
  • 83 северодвинца (29 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 36 жителей Каргопольского округа;
  • 27 новых случаев выявлено в Коношском районе; 
  • по 26 — в городах Котласе и Мирном; 
  • 23 — в Онежском районе; 
  • 20 — в Новодвинске; 
  • 19 — в Вельском районе; 
  • по 17 — в Плесецком округе и Устьянском районе; 
  • 8 — в Холмогорском районе; 
  • 6 — в Ленском; 
  • 4 — в Няндомском;
  • 2 — в Котласском; 
  • по 1 — в Вилегодском округе, а также в Пинежском и Приморском районах.
21 ноябрь 15:59 | : Будни

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