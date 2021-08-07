Умеренный спад. 435 заболевших COVID-19 в Поморье за сутки

О 435 инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 514 человек.
Среди новых заболевших:
- 118 архангелогородцев;
- 83 северодвинца (29 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 36 жителей Каргопольского округа;
- 27 новых случаев выявлено в Коношском районе;
- по 26 — в городах Котласе и Мирном;
- 23 — в Онежском районе;
- 20 — в Новодвинске;
- 19 — в Вельском районе;
- по 17 — в Плесецком округе и Устьянском районе;
- 8 — в Холмогорском районе;
- 6 — в Ленском;
- 4 — в Няндомском;
- 2 — в Котласском;
- по 1 — в Вилегодском округе, а также в Пинежском и Приморском районах.