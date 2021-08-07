439 жителей Поморья заболели COVID-19 в пятницу

О 439 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 574 человека.
Среди новых страдальцев:
109 архангелогородцев;
61 житель г. Котласа;
41 северодвинец (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
37 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
36 – в Вельском;
21 – в Коношском;
15 – в г. Коряжме;
по 14 – в г. Мирном и Ленском районе;
по 13 – в Плесецком округе и Онежском районе;
по 10 – в Приморском, Красноборском и Шенкурском районах;
9 – в Вилегодском округе;
по 8 – в Котласском и Няндомском районах;
3 – в Верхнетоемском округе;
по 2 – в Лешуконском районе и Каргопольском округе;
по 1 – в Виноградовском округе, а также в Мезенском и Пинежском районах.