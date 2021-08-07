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"Начальник засиделся". Как россияне объясняют застой в своей карьере

У 15% работающих россиян для повышения по службе есть все что нужно, однако это их не интересует. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

Каждый шестой россиянин (17%) уверен, что для карьерного роста ему не хватает походящей вакантной должности. «Мой начальник никуда уходить не собирается»; «Некуда расти», — комментируют опрошенные. Каждый одиннадцатый (9%) признается, что для повышения у него недостаточно знаний или нет подходящего образования: «Надо подучиться на курсах»; «Не говорю по-английски свободно». По мнению 8%, им не хватает опыта и навыков работы. В том, что все упирается в отсутствие полезных связей и уверенности в себе, убеждены по 7% опрошенных. 5% россиян считают, что их карьерному росту способствовал бы адекватный начальник, но с руководством им не повезло. Реже респонденты сетовали на отсутствие у них мотивации (4%), времени (3%), а также на то, что их продвижению мешают возрастные ограничения (2%). Еще 10% россиян назвали другие факторы: для повышения в должности им не хватает везения, амбиций, здоровья, наглости, коммуникабельности, жесткости, гендерного равенства и т.д.

15% сообщили, что для карьерного роста у них есть все что нужно, однако это им не интересно. Среди них как те, кто уже достиг руководящих позиций и не хочет идти дальше, так и линейные специалисты. Так, об отсутствии карьерных амбиций часто говорили врачи и учителя («Неоднократно предлагали вышестоящую должность, но условия работы там такие, что никто на этой должности не задерживается»), программисты («Я не хочу карьерного роста, я хочу роста зарплаты»), строители («Работаю, со всем справляюсь, все устраивает»).

Мужчины чаще, чем женщины, жалуются на отсутствие подходящих вакантных должностей для роста (18% против 16%), блата и связей (8% против 6%), а также денег и мотивации (6% против 3%). Женщины же чаще считают, что их продвижению по служебной лестнице мешает нехватка уверенности в себе (8% против 5%).

15 ноябрь 11:08 | : Будни

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