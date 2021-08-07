Коронавирус в Архангельской области: +459, -571

О 459 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 571 человек.
Среди новых заболевших:
126 архангелогородцев;
51 северодвинец (шесть из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 23 новых случая выявлено в Котласском районе;
22 – в Ленском;
17 – в городах Котласе и Новодвинске, а также в Онежском районе;
по 16 – в г. Коряжме, в Коношском и Няндомском районах, а также в Каргопольском округе;
15 – в г. Мирном;
14 – в Виноградовском округе;
12 – в Вилегодском;
11 – в Вельском районе;
по 10 – в Верхнетоемском и Плесецком округах;
по 9 – в Мезенском, Холмогорском и Приморском районах;
7 – в Красноборском;
5 – в Шенкурском;
по 4 – в Пинежском и Устьянском районах;
1 – в Лешуконском.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию.