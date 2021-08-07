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В «РВК-Архангельск» продолжается иммунизация сотрудников и членов их семей

На сегодняшний день вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 590 сотрудников «РВК-Архангельск», что составляет почти 80% от общего числа персонала ресурсоснабжающей организации. Очередной этап выездной иммунизации на территории предприятия состоялся 11 ноября.

Мероприятие обеспечили специалисты «Архангельской городской клинической поликлиники №1 им. Е. В. Волосевич». Перед прививкой каждый сотрудник «РВК-Архангельск» прошел осмотр терапевта с измерением давления и температуры. Иммунизация коллектива проводится вакцинами «Спутник-V» и «Спутник-Лайт».

«Я понимаю всю степень ответственности за свою жизнь и жизни своих родных, поэтому и пошел прививаться. Как минимум, на полгода я защищен. Ну и за семью буду спокоен -  обезопасил себя, значит, обезопасил и своих родных», — рассказал водитель автотранспортного цеха «РВК-Архангельск» Василий Моисеев.

«Основная задача вакцинации – остановить распространение инфекции. К примеру, в свое время прививки помогли человечеству избавиться от некоторых инфекций и справиться с бушующими эпидемиями. Вирус Covid-19 передается воздушно-капельным путем. Послужить распространению инфекции может кашель, чихание и даже обычное дыхание зараженного человека. Поэтому и необходимо соблюдать меры безопасности, среди которых одна из самых эффективных – это вакцинация. А иммунизация от коронавируса никак не влияет на привычный образ жизни человека», — отметил фельдшер «Архангельской городской клинической поликлиники №1 им. Е.В. Волосевич» Алексей Крагин.

Управление охраны труда «РВК-Архангельск» продолжает формировать списки сотрудников на вакцинацию на рабочем месте и предлагает работникам, у которых истекает полугодовой срок первой иммунизации, записаться на ревакцинацию. Очередная выездная вакцинация работников предприятия, уже восьмая по счёту, запланирована на 17-19 ноября.

12 ноябрь 14:59 | : Будни

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