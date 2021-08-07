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COVID отступает. 449 случаев заражения в Архангельской области за сутки

Такую цифру озвучили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

С выздоравливающими еще лучше – 540 человек.

Среди новых заболевших:
178 архангелогородцев;
87 жителей г. Котласа;
78 северодвинцев (14 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
13 новых случаев выявлено в Вилегодском округе;
по 10 – в Котласском, Няндомском и Устьянском районах;
по 9 – в г. Новодвинске и Холмогорском районе;
по 8 – в Приморском районе и Вилегодском округе;
7 – в Виноградовском округе;
по 6 – в Красноборском и Ленском районах;
по 2 – в г. Мирном и Каргопольском округе;
по 1 – в г. Коряжме, в Мезенском, Онежском и Пинежском районах, а также в Верхнетоемском и Плесецком округах.

10 ноябрь 15:46 | : Будни

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