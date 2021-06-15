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По ступеньке вниз. 461 случай заражения COVID-19 в Поморье

О 461 диагностированном коронавирусе за сутки сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Вместе с тем, за тот же период в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 407 человек.

Среди новых заболевших:
129 архангелогородцев;
48 северодвинцев (девять из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 45 новых случаев выявлено в Вельском районе;
36 – в Плесецком округе;
26 – в г. Новодвинске;
23 – в Шенкурском районе;
21 – в Коношском;
20 – в Онежском;
по 19 – в Устьянском районе и Каргопольском округе;
16 – в Пинежском районе;
13 – в Котласском;
12 – в г. Мирном;
8 – в г. Коряжме;
7 – в Холмогорском районе;
5 – в Приморском;
по 4 – в Ленском и Няндомском районах;
2 – в Красноборском районе;
по 1 – в г. Котласе, Мезенском районе и в Верхнетоемском округе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в НАО.

08 ноябрь 18:15 | : Будни

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