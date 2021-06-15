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COVID-19 в Архангельской области продолжает упорствовать: +466

О 466 зараженных за прошедшие сутки сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За тот же период выздоровели 286 человек.

В числе заболевших:

128 архангелогородцев;
82 новых случая выявлено в г. Котласе;
79 – в г. Северодвинске (19 случаев – у сотрудников предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 55 – в Плесецком округе;
28 – в г. Коряжме;
24 – в г. Новодвинске;
16 – в Приморском районе;
по 9 – в Холмогорском, Красноборском и Няндомском;
7 – в Ленском;
5 – в Устьянском;
4 – в Котласском;
3 – в Мезенском;
по 2 – в г. Мирном, Онежском районе, а также в Каргопольском округе;
по 1 – в Верхнетоемском и Вилегодском округах.

07 ноябрь 14:54 | : Будни

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