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Отношение россиян к нелегальнной работе в в локдаун

15% россиян сталкивались с нелегальной работой бизнеса во время локдауна, еще 28% не захотели отвечать на вопрос: «Своих не сдаем!» В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

15% россиян уже встречались организации, индивидуальные предприниматели или самозанятые, которые по закону должны быть закрыты на время локдауна, но продолжают нелегально работать. Судя по комментариям, чаще всего речь идет о предприятиях торговли, сферы развлечений и общественного питания, а также индустрии красоты. 57% пока не приходилось сталкиваться с подпольными видами бизнеса. 28% затруднились или не захотели отвечать на вопрос.

Чаще всего о том, что за несколько дней локдауна им уже встретились организации и предприниматели, развернувшие подпольную деятельность, рассказывали мужчины (18% против 12% среди женщин). Мужчины же чаще признавались, что одобряют нелегальный бизнес (36 и 30% соответственно).

В целом же подпольную деятельность во время локдауна одобряет каждый третий россиянин, столкнувшийся с ней. 28% эта ситуация раздражает, но они понимают, что у некоторых предпринимателей просто нет иного выхода: «Они тоже люди. Им тоже надо на что-то кормить детей». И лишь 15% раздражены до такой степени, что хотят нажаловаться.

06 ноябрь 06:55 | : Будни

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