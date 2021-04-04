Еще 257. Новые данные по COVID-19 из Архангельской области

257 новых зараженных за сутки. Такую цифру представил региональный оперштаб. Выздоровел за тот же период 221 человек.
Под удар заразы попали:
82 архангелогородца;
51 северодвинец (один из них – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
20 жителей г. Коряжмы;
17 новых случаев выявлено в Онежском районе;
16 – в Холмогорском;
15 – в Каргопольском округе;
13 – в Вельском районе;
10 – в Коношском;
9 – в г. Котласе;
7 – в Устьянском районе;
6 – в г. Мирном;
5 – в Ленском районе;
2 – в Вилегодском округе;
по 1 – в Виноградовском, Котласском, Красноборском и Мезенском районах.