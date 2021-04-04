Слова "давай поженимся" российские мужчины не готовы слышать из женских уст

Большинству мужчин нравится, когда женщины делают первый шаг при знакомстве или первыми предлагают романтически отношения. Но когда дело доходит до ЗАГСа, предложение руки и сердца от женщины приветствует лишь 1 из 3 мужчин. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.
Инициативу женщины при знакомстве с мужчиной и в начале романтических отношений положительно оценивают 38 и 37% россиян соответственно. А вот к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак, позитивно относится уже меньшее число россиян — 24%.
Большинство мужчин приветствует женскую инициативу при знакомстве и в начале отношений (52 и 53% соответственно), а предложение взять в жены — лишь 33%. Женщины же в 2 раза реже мужчин положительно оценивают все описанные ситуации, большинство представительниц прекрасной половины человечества относится к подобному спокойно-нейтрально.
Чем старше россияне, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак. А позитивных оценок женской инициативы при знакомстве примерно поровну среди респондентов разных возрастов.