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Коронавирус в Архангельской области: +259

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки на территории Поморья подхватили ковид еще 259 северян.

В их числе:

  • 90 архангелогородцев; 
  • 59 северодвинцев (четверо из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 14 новых случаев выявлено в Плесецком районе; 
  • по 12 — в Холмогорском районе и Каргопольском округе; 
  • по 11 — в Шенкурском и Няндомском районах; 
  • 9 — в Котласе; 
  • 8 — в Виноградовском районе;
  • по 5 — в городах Мирном и Новодвинске; 
  • 4 — в Приморском районе; 
  • по 3 — в Верхнетоемском и Устьянском районах; 
  • 2 — в Ленском районе; 
  • по 1 — в Коряжме, а также в Красноборском, Онежском и Пинежском районах.

В статистику включено семь "импортных" случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.

Выздоровели 157 человек.

31 август 11:49 | : Будни

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