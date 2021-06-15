Коронавирус в Архангельской области: +259

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки на территории Поморья подхватили ковид еще 259 северян.
В их числе:
- 90 архангелогородцев;
- 59 северодвинцев (четверо из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 14 новых случаев выявлено в Плесецком районе;
- по 12 — в Холмогорском районе и Каргопольском округе;
- по 11 — в Шенкурском и Няндомском районах;
- 9 — в Котласе;
- 8 — в Виноградовском районе;
- по 5 — в городах Мирном и Новодвинске;
- 4 — в Приморском районе;
- по 3 — в Верхнетоемском и Устьянском районах;
- 2 — в Ленском районе;
- по 1 — в Коряжме, а также в Красноборском, Онежском и Пинежском районах.
В статистику включено семь "импортных" случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.
Выздоровели 157 человек.