Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске молились за души участников северных конвоев

Протоиерей Валерий Суворов совершил заупокойную литию по погибшим участникам Северных конвоев 1941–1945 годов. Богослужение прошло на воинском мемориале острова Ягры после торжественного митинга, посвященного 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск.

За литией пел детский хор Воскресенского храма Северодвинска. Участники церемонии также возложили цветы у подножия памятного знака «Мать скорбящая» и у памятного знака «Скорбный камень».

Глава города Игорь Скубенко в своем слове отметил, что жители молодого города корабелов наравне с опытными портовиками Архангельска принимали стратегически важные грузы, доставляемые странами-союзниками.

Напомним, что караван, состоящий из шести судов под флагами Великобритании и Голландии, прибыл в столицу Русского Севера 31 августа 1941 года. Он доставил в порт важнейшие стратегические грузы, в том числе 3800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей «Харрикейн», вспомогательное судно «Олдерсдейл» с топливом, а также 10 тысяч тонн каучука, 1,5 тонны форменных ботинок, олово, шерсть, инвентарь и оборудование.

Приход первого союзного конвоя «Дервиш» в Советский Союз послужил прологом к началу беспримерной в истории военной операции продолжительностью более четырех лет. Следующие караваны судов, приходившие в северные порты, получили буквенно-цифровое значение PQ, а отправлявшиеся обратно – QP. После трагической истории каравана PQ-17, наименования сменились на JW, RA.

Союзные конвои имели стратегическое значение как для Советского Союза, так и для западных держав. Поставляемые грузы имели неоспоримую ценность, в ходе действий по защите конвоев гитлеровским ВМФ и ВВС наносился значительный урон, однако не менее важной была их роль в достижении стратегического перелома всей Второй мировой войны на море. Огромное значение имела и моральная составляющая операций, которые благодаря усилиям рядовых моряков и летчиков на деле демонстрировали союзнический дух и являлись практическим воплощением сотрудничества стран антигитлеровской коалиции в деле борьбы с фашизмом.

Успех морских операций давался дорогой ценой. Наиболее трагическая судьба постигла конвой PQ-17, направившийся в СССР в июле 1942 г. Из 35 торговых судов лишь 11 прибыли в порты назначения.

В 1941-1944 годах в северные порты Советского Союза был проведен 41 морской караван, в которых приняло участие свыше 800 транспортных судов. Всего по программе ленд-лиза только союзные конвои доставили в СССР свыше двух миллионов тонн крайне важных для страны стратегических грузов, в том числе 5 тысяч танков, 7 тысяч самолетов, тысячи автомобилей, десятки тысяч тонн боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Корабли Северного флота для их защиты совершили 838 выходов в море.

(по материалам Архангельской епархии)

 

30 август 09:17 | : Будни / Верую

Главные новости


Живите долго. Юсуп Разыков о кино вообще и Arctic open в частности
Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (351)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20