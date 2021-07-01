На плато Путорана из Архангельской области? Легко...

При содействии президентской платформы «Россия – страна возможностей» начал работу проект «Другое дело». Это новый проект, нацеленный на общественно полезные дела, социальную активность и саморазвитие.
«Другое дело» – приложение на базе «ВКонтакте», установив которое, пользователи могут принимать участие в различных активностях и получать бонусы. Их можно потратить на обучение и различные стажировки. В качестве призов платформа предлагает экскурсию на космодром «Восточный», экспедицию на плато Путорана, возможность сделать предложение руки и сердца во время футбольного матча, автограф космонавтов, звезд театра и кино, скидки на авиабилеты, подписки на онлайн-сервисы, образовательные программы.
Присоединиться может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы. Проект «Другое дело» заинтересует и тех, кто хочет быть полезным обществу, готов помогать, но не знает, с чего начать – платформа содержит блок волонтёрства.
Одно из направлений новой платформы – волонтёрство. Если вы давно мечтали оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, но не знаете, с чего начать, на «Другом деле» можно пройти курс «Основы волонтёрства для начинающих». Здесь же есть разделы «Здоровье», «Обучение», «Творчество», «Экология», «Культура», «Спорт», «Благотворительность» и ряд других. Можно выбрать любые виды активностей и начать выполнять задания. Это могут быть занятия спортом, подсчет шагов, чтение книг, посещение выставок, прослушивание лекций и т.п.
Присоединиться к «Другому делу» легко – достаточно добавить одноименное мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте», выбрать интересующие вас виды и начать выполнять задания.