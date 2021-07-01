Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На плато Путорана из Архангельской области? Легко...

При содействии президентской платформы «Россия – страна возможностей» начал работу проект «Другое дело». Это новый проект, нацеленный на общественно полезные дела, социальную активность и саморазвитие.

«Другое дело» – приложение на базе «ВКонтакте», установив которое, пользователи могут принимать участие в различных активностях и получать бонусы. Их можно потратить на обучение и различные стажировки. В качестве призов платформа предлагает экскурсию на космодром «Восточный», экспедицию на плато Путорана, возможность сделать предложение руки и сердца во время футбольного матча, автограф космонавтов, звезд театра и кино, скидки на авиабилеты, подписки на онлайн-сервисы, образовательные программы.

Присоединиться может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы. Проект «Другое дело» заинтересует и тех, кто хочет быть полезным обществу, готов помогать, но не знает, с чего начать – платформа содержит блок волонтёрства.

Одно из направлений новой платформы – волонтёрство. Если вы давно мечтали оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, но не знаете, с чего начать, на «Другом деле» можно пройти курс «Основы волонтёрства для начинающих». Здесь же есть разделы «Здоровье», «Обучение», «Творчество», «Экология», «Культура», «Спорт», «Благотворительность» и ряд других. Можно выбрать любые виды активностей и начать выполнять задания. Это могут быть занятия спортом, подсчет шагов, чтение книг, посещение выставок, прослушивание лекций и т.п.

Присоединиться к «Другому делу» легко – достаточно добавить одноименное мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте», выбрать интересующие вас виды и начать выполнять задания.

 

28 август 08:19 | : Будни

Главные новости


Живите долго. Юсуп Разыков о кино вообще и Arctic open в частности
Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (334)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20